L’ex sindaco e la città che ha lasciato | Un errore il polo logistico a Chiaruccia

"Un errore il polo logistico a Chiaruccia, sbagliato modificare il city brand ad ogni cambio di amministrazione, meglio le maxi vongole della banale ruota panoramica". L’ex sindaco Massimo Seri a tutto campo sulla giunta Serfilippi a quasi un anno dal suo insediamento. "Non stanno emergendo novità – commenta – e come sempre avviene nei primi anni, ogni scelta è legata alle decisioni della giunta precedente". Ci sta dicendo che quelli che si vedono sono i progetti del centrosinistra? "Una proposta nuova ancora non c’è stata, l’operato è in continuità con chi li ha preceduti. Non poteva essere diversamente visto che abbiamo lasciato progetti per 70 milioni di euro (già partiti o in fase di avvio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it