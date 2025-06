L’ex Acna è inquinata necessario bonificare tutta la vegetazione

L’ex Acna 232, un’area fortemente inquinata, richiede interventi di bonifica urgente per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. L’assessore Matteo Bongiorni sottolinea come la gestione di questa operazione rappresenti una sfida complessa, ma necessaria, che coinvolge tecnologie avanzate e attenzione rigorosa alle dinamiche locali. «Si tratta di dinamiche nelle quali…» il futuro di questa zona dipende dalla collaborazione tra istituzioni, esperti e comunità.

L'ex Acna è un'area inquinata che deve essere bonificata. È la premessa fondamentale su cui si basa l'assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Matteo Bongiorni nell'inquadrare le dinamiche specifiche che accompagnano, per l'appunto, un intervento di bonifica. «Si tratta di dinamiche nelle quali

Ex Acna, l’eredità mortale della chimica italiana: milioni di scorie tossiche da bonificare - Dal 1998, l’area occupata dall’Acna è classificata come Sito di interesse nazionale (Sin), ossia territorio da bonificare per evitare danni ambientali e sanitari.