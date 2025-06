Lettonia-Albania 1-1 Asllani guida il centrocampo! È un punto d’oro

In una sfida combattuta valida per le qualificazioni mondiali, Lettonia e Albania si sono affrontate con determinazione, terminando 1-1. Asllani ha guidato il centrocampo albanese, regalando alla sua squadra un punto prezioso nel girone K. Dopo un avvio difficile, i biancoverdi hanno dimostrato carattere, conquistando un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino verso il Qatar. La rincorsa continua: ogni punto conta in questa corsa alle qualificazioni.

Pronostico Lettonia-Albania: finirà così per la prima volta nella storia - La sfida tra Lettonia e Albania, in programma martedì alle 20:45, promette emozioni e sorprese. Con l'Albania a quota quattro punti dopo tre partite, il pronostico di questa partita potrebbe rivelarsi un punto di svolta per le ambizioni di qualificazione.

