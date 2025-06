L’esonero di Spalletti è indice che l’Italia si piace ancora altrimenti non avrebbero rieletto Gravina Athletic

Il capitolo di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia si è concluso, lasciando il passo a nuove sfide e interrogativi. La sua uscita, in un momento cruciale per la qualificazione ai Mondiali 2026, mette in evidenza le fragilità del sistema calcistico italiano. Ora, la Nazionale deve ripartire con rapidità, scegliendo un nuovo condottiero che possa ridare slancio e fiducia al nostro calcio. Il futuro è ancora tutto da scrivere.

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti, da oggi, è senza incarico. Ora la Nazionale dovrà trovare al più presto il suo sostituto per continuare il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Il sistema italiano è il maggior responsabile della debacle dell’Italia di Spalletti. L’esonero di Spalletti è avvenuto in maniera singolare, come raccontato anche da The Athletic: Quando fu chiamato in Nazionale, era in corso un cambiamento generazionale estremo. Quasi nessuno della squadra che era diventata campione d’Europa nel 2021 era rimasto. Spalletti, in altre parole, ha dovuto capire molto in poco tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’esonero di Spalletti è indice che l’Italia si piace ancora, altrimenti non avrebbero rieletto Gravina (Athletic)

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Esonero Indice

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Approfondimenti da altre fonti

L'esonero di Spalletti è indice che l'Italia si piace ancora, altrimenti non avrebbero rieletto Gravina (Athletic); Italia-Moldavia 2-0: cronaca diretta live e risultato ifinale; Cabrini: «Esonero di Spalletti? Ecco cosa mi ha stupito; tanti problemi e non si è lavorato di squadra tra.

Italia, il retroscena sull’esonero di Spalletti, quando è stato deciso e cosa ha chiesto il ct - Gabriele Gravina ha deciso l'esonero del CT dell'Italia già dopo la sconfitta contro la Norvegia, poi un giorno di valutazione per affrontare il discorso a tu per tu con Spalletti ...

Italia, il retroscena sull’esonero di Spalletti: la decisione arrivata la sera di sabato dopo il flop con la Norvegia - Italia, la ricostruzione dell’esonero di Spalletti: decisione arrivata 24 ore dopo la sconfitta con la Norvegia, ecco il piano originale di Gravina Nel romanzo di queste qualificazioni mondiali, come ...

Italia, esonero Spalletti, il ct in panchina con la Moldavia per l’ultima volta: Ranieri il successore? - Italia questa sera in campo contro la Moldavia, per Luciano Spalletti l’ultima da ct Azzurro: ieri ha annunciato il suo esonero in conferenza stampa Vigilia surreale per Italia-