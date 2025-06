L’Esame di Stato I ciclo | struttura modalità e criteri di valutazione

L’Esame di Stato del primo ciclo rappresenta un momento cruciale nel percorso scolastico, testimoniando le competenze acquisite dagli studenti e aprendo le porte al mondo adulto e professionale. Con una struttura accuratamente definita e modalità chiare, questa prova si adatta alle esigenze di tutti gli alunni, inclusi quelli con bisogni educativi speciali. Scopriamo insieme come si svolge, le sue caratteristiche e i criteri di valutazione, per affrontarlo con sicurezza e consapevolezza.

L’Esame di Stato rappresenta il momento conclusivo del primo ciclo di istruzione e ha lo scopo di accertare le competenze acquisite dagli studenti al termine del loro percorso scolastico. La normativa ne regola in modo dettagliato tempistiche, organizzazione e modalità di svolgimento, tenendo conto anche delle necessità degli alunni con bisogni educativi speciali. Tempistiche e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: esame - stato - ciclo - modalità

Dichiarazione riservatezza e privacy per la commissione d’Esame di Stato: in allegato un esempio - La dichiarazione di riservatezza e privacy per la Commissione d'Esame di Stato è un documento fondamentale per salvaguardare i dati personali degli studenti.

Maturità durante Covid, alunna ricorre al Tar contro bocciatura, ma perde. I giudici: “Valutazione legittima, nessuna prova che con le vecchie regole avrebbe superato esame” Partecipa alla discussione

Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione 2024/25 – indicazioni operative per la predisposizione del Curriculum dello studente Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Esame di Stato: pubblicata l’ordinanza sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione per l'a.s. 2024/2025; Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 2025, pubblicata l'Ordinanza e la griglia di valutazione per la prova orale; Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.