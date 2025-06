L’erba e le sue buone ragioni | un saggio spiega perché vietare la cannabis danneggia salute ambiente ed economia

L'ombra delle proibizioni sulla cannabis oscura un dibattito pubblico che dovrebbe invece basarsi su fatti e scienza. La stigmatizzazione limitata a pregiudizi superficiali ostacola soluzioni più responsabili, con ripercussioni negative su salute, ambiente ed economia. È ora di aprire gli occhi e riconoscere le ragioni di un uso regolamentato, per un futuro più equo e sostenibile.

Un dibattito pubblico che non guarda alla ricerca. E che resta "impermeabile a ogni esperienza socio-economica tanto quanto all'evidenza scientifica, rimanendo ancorato al miope pregiudizio per cui regolamentare gli usi della canapa è solo 'libertà di spinello', mentre la cannabis è vista come 'droga di passaggio'". Con tutte le conseguenze critiche sull'economia, sull'ambiente, sui malati, mentre ringrazia il narcotraffico che ne trae vantaggio. Mentre le carceri, anche a causa del decreto Caivano, ora sono ancora più affollate di giovanissimi spacciatori fragili e a rischio. È questa, in sintesi, l'accusa mossa da un libro approfondito sulle scelte politiche rispetto alla cannabis scritto dalla giornalista Nadia Ferrigo, L'erba e le sue buone ragioni.