L' equipaggio sfora il numero massimo di ore lavorative e la nave per Ustica non parte | monta la protesta

Un nuovo episodio di tensione nel mondo marittimo: questa mattina, il traghetto Vesta, simbolo di affidabilità e tradizione, è rimasto nel porto di Palermo. La causa? l'equipaggio ha superato le 160 ore lavorative consentite, bloccando così la partenza per Ustica. Un episodio che sottolinea ancora una volta l'importanza di rispettare le norme per garantire sicurezza e efficienza nei viaggi marittimi.

No, stavolta non è stata un'avaria a fermare il Vesta, traghetto costruito 44 anni fa. La nave della flotta Siremar stamattina alle 8,30 doveva salpare dal porto di Palermo alla volta di Ustica, ma è rimasta all'ancora perché i marittimi in servizio hanno sforato il numero massimo di ore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'equipaggio sfora il numero massimo di ore lavorative e la nave per Ustica non parte: monta la protesta

