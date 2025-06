Leoni Juventus l’Inter vuole bruciare la concorrenza! Marotta ha un importante vantaggio rispetto ai bianconeri Gli ultimi aggiornamenti

Il calcio si infiamma con le ultime notizie di mercato: l’Inter mira a bruciare la concorrenza e punta forte su Cristian Chivu, un fuoriclasse che potrebbe seguire l’allenatore in nerazzurro, grazie al forte legame con Parma. Marotta e Ausilio sfruttano questa alleanza per anticipare le mosse dei rivali, tra cui Juventus e Leoni. La sfida è aperta: chi avrà il vantaggio nel conquistare il talento del 2006? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Leoni Juventus, l'Inter fa sul serio: carta Chivu per bruciare la concorrenza ed il club bianconero. Dato il grande legame creatosi a Parma con Cristian Chivu, in casa Inter resta molto calda la pista che porta a Leoni. Il classe 2006 potrebbe seguire l'allenatore in nerazzurro. A riferirlo è il Corriere dello Sport. Marotta ed Ausilio faranno leva proprio sul rapporto con il suo ex allenatore per anticipare la concorrenza. Come noto, infatti, anche il calciomercato Juve è sulle sue tracce.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

