Leoni Inter pista calda per il centrale del Parma | il legame con Chivu può essere l’arma in più dei nerazzurri!

Leoni Inter punta forte su Giovanni Leoni, il talento del Parma che ha catturato l’attenzione grazie al legame con Cristian Chivu. Questa connessione potrebbe rappresentare l’arma vincente dei nerazzurri nella trattativa, rafforzando l’intesa tra il nuovo tecnico e il giovane difensore. Con l’arrivo di Chivu, la strategia dell’Inter si fa ancora più affilata, puntando a forgiare una difesa solida e promettente. La strada verso il trasferimento si fa sempre più interessante!

Ecco la strategia. Anche il Corriere dello Sport ha parlato della trattativa tra gli uomini del mercato Inter e il Parma per Giovanni Leoni: il giovane difensore classe 2006 è balzato in cima alle preferenze dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Proprio la presenza del tecnico romeno può essere la chiave decisiva per convincere il ragazzo, conteso da altre big della Serie A come Napoli, Juve e Milan, a sposare il progetto nerazzurro. LEONI INTER – « Occhi sulla difesa, reparto da ringiovanire e rinforzare per la prossima stagione.

