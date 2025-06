Leoni Inter Ausilio tenta l’affondo per il difensore del Parma ma intanto si tutela così

L'Inter fa le sue mosse di mercato: mentre Ausilio tenta l’affondo per il promettente difensore del Parma, Giovanni Leoni, il club si tutela strategicamente. Il giovane talento classe 2006 si sta confermando come uno dei nomi più caldi del calciomercato, attirando l’attenzione delle grandi. La sfida tra futuro e presente si fa sempre più avvincente, e i nerazzurri sono pronti a scommettere sul proprio colpo. In questo scenario, le prossime settimane saranno decisive per definire il destino di Leoni e della difesa interista.

: la mossa del direttore sportivo nerazzurro. Non è più un mistero il fatto che il nome di Giovanni Leoni sia balzato in cima alla lista dei desideri del calciomercato Inter per quanto riguarda gli innesti in difesa. Il classe 2006 in forza al Parma rispecchia l’identikit tracciata dalla proprietà Oaktree sui profili sui quali puntare per il futuro. Da quando Cristian Chivu ha detto sì alla panchina nerazzurra, il club sta provando ad accelerare per il giovane centrale ma al contempo, come spiega La Gazzetta dello Sport, si sta tutelando con altri profili alternativi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, Ausilio tenta l’affondo per il difensore del Parma ma intanto si tutela così

In questa notizia si parla di: Inter Leoni Ausilio Tenta

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Inter: Ausilio tenta il colpo dove la Juve ha fallito, c’è una sorpresa in arrivo?; Galliani, la trattativa per il Monza con l'Inter in treno: «Ti prego, Ausilio, dammi Palacios in prestito»; Inter, sorpasso alla Juventus: si chiudono 2 colpi.

Attenta Inter: il Milan tenta lo sgarbo per Leoni - Gli azzurri offrono 5 milioni mentre la Sampdoria ne chiede 7: Marotta e Ausilio ritengono ...

Inter, doppio assalto a Bonny e Leoni. E Hojlund spinge per tornare in Serie A - Hojlund vuole l’Italia: l’Inter punta al prestito, lo United chiede 45 milioni ...

Mercato Inter, Ausilio si muove per la difesa: non soltanto Leoni nel mirino! - Ecco gli altri obiettivi per il reparto arretrato dei nerazzurri Una delle priorità del mercato Inter per la prossima stag ...