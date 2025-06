Leonardo Marras | L’agricoltura è il motore della nostra economia

Scopri come l’agricoltura, vera forza motrice della nostra economia, unisce tradizione e innovazione in Toscana. Leonardo Marras, assessore alle attività produttive, ci svela le strategie per valorizzare questo settore fondamentale, potenziando turismo ed enogastronomia. La regione si conferma come meta privilegiata: perché la cucina toscana rimane il principale motivo di viaggio, attirando visitatori da ogni parte del mondo.

FIRENZE L’agricoltura è anche un potente motore economico, un fattore di attrazione turistica e un tassello centrale dell’enogastronomia. Ne abbiamo parlato con Leonardo Marras, assessore alle attività produttive, economia, credito e turismo della Regione Toscana. A proposito di turismo e agricoltura, state pensando a proposte specifiche? "La tavola è il primo motivo di viaggio per visitare la Toscana, che è anche la prima in Italia per numero di esercizi di somministrazione. Per questo siamo al lavoro per ripensare il prodotto turistico legato a Vetrina Toscana e renderlo ancora più attrattivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Leonardo Marras: "L’agricoltura è il motore della nostra economia"

