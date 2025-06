Leonardo Manera al Centro Commerciale L' Aquilone con un divertente recital per tutta la famiglia

Preparati a ridere di gusto! Sabato 14 giugno, il Centro Commerciale L'Aquilone di Bolzaneto ospita Leonardo Manera, uno dei volti più amati della comicità italiana, per un recital imperdibile. Un pomeriggio di allegria e spasso, perfetto per tutta la famiglia, in un evento gratuito che renderà speciale il tuo weekend. Non perdere questa occasione di divertirti insieme a uno dei comedian più brillanti del panorama nazionale!

Sabato 14 giugno al Centro Commerciale L'Aquilone di Bolzaneto arriva Leonardo Manera. Un pomeriggio tutto da ridere con uno dei volti più amati della comicità italiana, che per l'occasione si esibirà in uno spettacolo gratuito, divertente e adatto a tutta la famiglia. foto: fb@ManeraLeonardo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Leonardo Manera al Centro Commerciale L'Aquilone con un divertente recital per tutta la famiglia

