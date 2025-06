Leonardo era un ragazzo modello aveva ricevuto una borsa di studio dal Comune di Vitorchiano

Questa mattina, il Consiglio Comunale di Vitorchiano si è riunito in un momento di commozione e riflessione, dedicando il suo inizio al ricordo di Leonardo Cristiani. Ragazzo modello, premiato con una borsa di studio dal Comune, la sua scomparsa improvvisa ha scosso tutta la comunità. La sindaca Chiara Frontini ha preso la parola per onorare la memoria di Leonardo e per sottolineare l'importanza di valori come l'educazione e la solidarietà, invitando tutti a ricordarlo con affetto e rispetto.

L'apertura della seduta del Consiglio Comunale di questa mattina è stata dedicata al ricordo di Leonardo Cristiani, il quindicenne scomparso tragicamente ieri in un incidente su viale Trieste. È stata la sindaca Chiara Frontini a prendere la parola per commemorare il giovane e chiedere all'aula. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Leonardo era un ragazzo modello, aveva ricevuto una borsa di studio dal Comune di Vitorchiano"

Se ne parla anche su altri siti

Leonardo era un ragazzo modello, aveva ricevuto una borsa di studio dal Comune di Vitorchiano; Leonardo suicida a 15 anni a Senigallia: aveva preso un brutto voto. I genitori: «Sappiamo chi sono i bulli»; Senigallia, il suicidio di Leonardo: «Non possiamo più trattare il bullismo come un problema marginale.

Chi è Leonardo Tano, atleta e modello: tutto sul figlio di Rocco Siffredi - Il ragazzo ha debuttato come modello per una linea di intimo che ha scatenato ...

Leonardo suicida a 15 anni a Senigallia: aveva preso un brutto voto. I genitori: «Sappiamo chi sono i bulli» - all'indomani della tragedia ha indicato i nomi di due ragazzini che sarebbero responsabili degli atteggiamenti ...

Leonardo, il sogno di volare fin da ragazzo: 30 anni, ma aveva l’esperienza di un veterano - Leonardo Italiani, pilota 30enne morto tragicamente l’altra sera a ...