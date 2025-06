Lele Adani fa a pezzi l' Italia | Di cosa parliamo? Leggete i nomi!

Lele Adani scava nel cuore dell'Italia calcistica, smascherando le fragilità e le criticità che minano il nostro movimento. Con parole taglienti e analisi approfondite, l'ex calciatore mette in luce le sfide e le responsabilità che ci attendono, aprendo un dibattito necessario per il futuro del calcio italiano. Leggete i nomi, ascoltate le verità: il nostro sport merita più attenzione e impegno.

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale si è conclusa con una vittoria per 2-0 sulla Moldova che, mai come ora, sa assolutamente di sconfitta. Gli azzurri, dopo il tracollo in Norvegia, erano chiamati alla goleada contro un avversario modesto per poter riequilibrare, almeno in parte, la differenza reti che sarà decisiva per la qualificazione al mondiale dell’anno prossimo. E invece ne è uscita una partita scialba e portata a casa con il minimo sindacale, per di più con un gol annullato – giustamente – per fuorigioco ai moldavi e ben 6 palle gol a loro concesse. Di questo epilogo sportivamente straziante e soprattutto delle classiche scuse post-partita che richiamano alla stanchezza dei giocatori dopo una stagione logorante, non ne ha potuto più nemmeno Daniele Adani, seconda voce di Rai 1 per le partite della Nazionale accanto ad Alberto Rimedio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lele Adani fa a pezzi l'Italia: "Di cosa parliamo? Leggete i nomi!"

