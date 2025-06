Lega sulla cittadinanza facile nessuna scorciatoia

In un momento storico in cui la cittadinanza facile suscita dibattiti e polemiche, la Lega ribadisce con fermezza che nessuna scorciatoia è ammissibile per ottenere il passaporto italiano. Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo sottolineano come l'integrità della procedura debba rimanere imprescindibile, anche quando pochi hanno partecipato ai referendum. La legge italiana richiede rispetto e rigore: diventare cittadini non può essere un gesto superficiale, ma un percorso serio e meritato.

"Nelle ore in cui perfino l'esigua minoranza che ha votato i referendum ha seriamente messo in discussione la cittadinanza facile, è necessario ribadire che per diventare italiani non possono essere previste scorciatoie di alcun tipo". Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lega, sulla cittadinanza facile nessuna scorciatoia

