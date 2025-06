Lega al divano e picchia la ex | Se mi denunci ti faccio ammazzare dai Casamonica

Una scena agghiacciante che mette in luce le violenze domesticiche e le minacce inaudite rivolte alle vittime. La cronaca di questa vicenda drammatica solleva un allarme sulla tutela delle donne e sulla necessit√† di interventi pi√Ļ decisi. Per approfondire questa storia e comprendere come si possa contrastare simili comportamenti, continua a leggere.

Legata al divano e picchiata dall'ex compagno. L'uomo √® ora a processo per lesioni e minacce: "Se finisco in carcere ti faccio ammazzare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Lega al divano e picchia la ex: Se mi denunci ti faccio ammazzare dai Casamonica.

Lega al divano e picchia la ex: ‚ÄúSe mi denunci ti faccio ammazzare dai Casamonica‚ÄĚ - L'uomo è ora a processo per lesioni e minacce: "Se finisco in carcere ti faccio ammazzare" ...