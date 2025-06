Leeds si preparano per la finestra estiva spietata con trio sul taglio

Leeds United si appresta a vivere una finestra estiva di trasferimenti intensa e decisiva, con obiettivi chiari: rafforzare la rosa per la Premier League e lasciar spazio ai nuovi talenti. La squadra, fresca di promozione, punta a migliorare e rinnovarsi, sbarazzandosi di alcuni giocatori marginali come Gyabi, Greenwood e Gelhardt. La sfida è aperta: riusciranno i Whites a costruire la squadra vincente del futuro?

