L' editoriale del direttore Roberto Napoletano | La geografia ribaltata dei titoli di Stato

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano svela una sorpresa: Italia, Grecia e Spagna si affermano come vincitrici nella frenetica corsa sui titoli di stato. Un vero e proprio ribaltamento della geografia finanziaria, che scuote gli equilibri tradizionali e apre nuovi scenari. È un momento cruciale per gli investitori e per l'intera economia europea, dove nulla sembra più come prima. Scopriamo insieme cosa cela questa inversione di tendenze.

Italia, Grecia e Spagna emergono come vincitori nella tensione sui mercati dei bond. Questa l'apertura del sito del Financial Times nel pomeriggio della giornata di ieri.

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano: laboratorio Paese e Nuova Politica - Nel suo editoriale, il direttore Roberto Napoletano esplora il significato dell'America's Cup, che per la prima volta approda in Italia, con Napoli come palcoscenico nel 2027.

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano: La geografia ribaltata dei titoli di stato - Questa l’apertura del sito del Financial Times nel pomeriggio della giornata di ieri.

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano: quelle soluzioni a portata di mano di Europa e Italia - Che cosa può logicamente impedire di emettere un titolo di debito comune unico europeo che costa meno e attira molti più investimenti?