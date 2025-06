Lecce ufficiale | Giampaolo non è più l'allenatore Contatti con Di Francesco

L’U.S. Lecce annuncia ufficialmente l’interruzione del rapporto con il proprio allenatore, aprendo così un nuovo capitolo per il club. Con una decisione che ha suscitato grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, la società si prepara a definire la nuova direzione tecnica. In attesa di ulteriori sviluppi, è evidente che questa scelta rappresenta un punto di svolta cruciale per il futuro del team.

Come si legge nel comunicato ufficiale del Lecce, `L`U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Adesso abbiamo anche l'ufficialità, Marco #Giampaolo non sarà l'allenatore del #Lecce la prossima stagione. Come già detto, i salentini sono su #Nicola. #Calciomercato #transfers. Partecipa alla discussione

NUOVA DIRETTA! Ore calde per il nome del nuovo allenatore del Lecce, dopo l'addio a Giampaolo. Ne parleremo stasera a #LecceCommunityShow, in onda alle 21! http://Twitch.com/LecceCommunityommunityShow… http://Facebook.com/LecceCommunity Partecipa alla discussione

