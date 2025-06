Lecce addio Giampaolo | il comunicato UFFICIALE

Lecce dice addio a Marco Giampaolo: la notizia, ormai nell’aria da tempo, è stata confermata ufficialmente dal club pugliese. Dopo un percorso condiviso, il rapporto si interrompe, aprendo un nuovo capitolo per i giallorossi. La comunicazione ufficiale sui canali social e web ha sancito questa svolta importante, lasciando i tifosi pronti a scoprire quale sarà il prossimo passo della società. Un arrivederci o un arrivederci?

La nota dei giallorossi sull’allenatore, addio sancito adesso ufficialmente: è successo pochi minuti fa La notizia era nell’aria da un po’, adesso ha anche i crismi dell’ufficialità. Non proseguiranno insieme il Lecce e Marco Giampaolo, come comunicato dal club pugliese poco fa. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sui propri canali ufficiali, web e social, il club giallorosso ha diffuso questa nota: “ L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it