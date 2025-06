Leao costa troppo e il Bayern vira su Nico Williams | c’è il sì dello spagnolo i dettagli | ESCLUSIVO

Il mercato estivo si infiamma: il Bayern Monaco, desideroso di rinforzare le sue ali, punta forte su Nico Williams, ma l’attenzione si sposta anche su Rafael Leao. Tuttavia, il costo proibitivo e il muro del Milan complicano i piani bavaresi. In risposta, l’Athletic propone un’alternativa intrigante. L’Europa si prepara a scelte decisive, e il futuro di alcune stelle potrebbe cambiare in un battito di ciglia. Resta con noi per scoprirne di più.

L’esterno spagnolo ha aperto al trasferimento in Baviera: la contromossa dell’Athletic Il Bayern Monaco vuole cambiare le frecce del proprio arco. Per quella di sinistra ha pensato a Rafael Leao, trovando però il muro del Milan. Il portoghese non è incedibile, ma oggi quale calciatore lo è, tuttavia a differenza di Theo Hernandez e Maignan occorrerebbe un’offerta irrifiutabile per strapparlo ai rossoneri. La cifra richiesta è 100 milioni di euro, magari trattabili ma non troppo. Così i bavaresi hanno virato su altri nomi, nello specifico – come risulta a Calciomercato.it – sullo spagnolo Nico Williams. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Leao costa troppo e il Bayern vira su Nico Williams: c’è il sì dello spagnolo, i dettagli | ESCLUSIVO

Sky Sport DE – Il Bayern Monaco piomba su Rafael Leao, è la prima scelta se salta Wirtz: la situazione - Dalla Germania arrivano voci di un forte interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao, considering him come prima scelta nel caso Wirtz dovesse lasciare il club.

