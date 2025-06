Le ultime parole di Ferrero a Alcaraz prima della festa a Parigi | Ricordati che sei un tennista

Immagina di essere Ferrero, sulle note emozionanti della vittoria a Parigi: le ultime parole rivolte ad Alcaraz prima della meritata vacanza sono più di un semplice consiglio, sono un invito a mantenere alta la concentrazione e a sognare ancora in grande. Quel momento di complicità e determinazione si intreccia con ricordi ultarari come la finale con Sinner, un capitolo che alimenta la nostra passione. Continua a leggere per scoprire il retroscena di questa annata indimenticabile.

Ferrero, coach di Alcaraz, ha voluto avvertire il suo giocatore prima della vacanza per la vittoria del Roland Garros. Un'occasione anche per tornare sulla finale con Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ferrero: “Sinner stratosferico, aiuta Alcaraz. Deve lavorare sulla costanza, ma quando colpisci forte…” - Carlos Alcaraz continua a far sognare il mondo del tennis, conquistando con determinazione le semifinali del Roland Garros.

