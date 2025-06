Le Tiffany nails sono la nuovissima inspo per l’estate 2025 | ecco perché

Le Tiffany nails sono la tendenza che conquista l'estate 2025, portando un tocco di eleganza e freschezza al nostro look. Inizialmente lanciate da Hailey Bieber durante l'apertura dello storico store, queste unghie nel celebre Pantone 1837 blue hanno catturato l'attenzione di tutti, definendo uno stile senza tempo. Questo colore, tra turchese e baby blue, rappresenta più di una semplice manicure: è un vero e proprio simbolo di moda e innovazione.

