Le sculture in acciaio a Casa SPietro

le sculture in acciaio a Casa Spietro. Opere che catturano l’attimo di una trasformazione in corso, raccontando storie di movimento e riflessi attraverso superfici mutevoli e volumi dinamici. Un viaggio tra forme che sfidano la staticità, invitando lo spettatore a immergersi in un mondo di profondità e luce. Queste straordinarie creazioni dell’artista lombardo Claudio Borghi saranno esposte per farvi scoprire l’arte fatta di energia e silenzio, in un dialogo continuo tra materia e emozione.

Opere in acciaio che sono altrettanti momenti di una situazione in divenire, il racconto cristallizzato di qualcosa che sta accadendo. Volumi colti in un lento e fluttuante movimento, superfici mosse, sovrapposizioni di piani e pieghe tridimensionali, che giocando con le profondità degli incavi e i riflessi della luce sul corten catturano gli sguardi. Sono le sculture realizzate dall’artista lombardo Claudio Borghi, che si potranno ammirare nella mostra dal titolo “Uno sguardo altro“, allestita in un luogo insolito, ossia i giardini e gli ambienti esterni della Rsa-Rsd San Pietro-Meridiana di via Cesare Battisti a Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le sculture in acciaio a Casa S.Pietro

In questa notizia si parla di: Sculture Acciaio Casa Pietro

Si torna ad ammirare Begarelli sotto la cupola più alta di Modena; Unum/Omnia di Guido Iannuzzi; Montecchio Maggiore, un monumento in acciaio alto sette metri per omaggiare Pietro Ceccato.

Le sculture in acciaio a Casa S.Pietro - Opere in acciaio che sono altrettanti momenti di una situazione in divenire, il racconto cristallizzato di qualcosa che ...

Settimo San Pietro: le sculture di Tore Angioni in Romania - ad Angioni è stato Glicherie Stanciu, direttore della casa culturale di Ianca.

Settimo San Pietro: Tore Angioni tra sculture e cinema - Lo sculture di Settimo San Pietro ha partecipato al corto Cinematografico "Death before love (la morte prima dell'amore)" ideato dall'associazione "Tra Parola e Musica -