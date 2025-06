le radici dei suoi alberi hanno deformato il manto stradale donna rischia denuncia alla magistratura

Una tranquilla strada di Curcuraci si trova al centro di un contenzioso che mette a dura prova la sicurezza dei residenti. Le radici degli alberi, cresciute incontrollate, hanno sollevato e danneggiato il manto stradale, creando un potenziale pericolo. Il sindaco ha dato alla proprietaria dell’area trenta giorni per ripristinare la carreggiata e garantire la sicurezza pubblica, altrimenti si procederà con azioni legali. La questione arriva a un punto cruciale, e le decisioni future definiranno il volto della via Sacerdote Lembo.

Entro trenta giorni la proprietaria dell'area dovrà ripristinare la strada ed eliminare i pericoli. Provvedimento del sindaco nei confronti di una donna che avrà un mese di tempo per rimettere in sesto la via Sacerdote Lembo a Curcuraci dove le radici degli alberi hanno deformato il manto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it