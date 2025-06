Le opere create con l’Ia? Quella virale non è vera arte

I social sono invasi da "meme" che imitano gli stili delle avanguardie. Senza però essere rivoluzionari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le opere create con l’Ia? Quella virale non è vera arte

In questa notizia si parla di: Opere Create Virale Vera

Le opere create con l’Ia? Quella virale non è vera arte; Una nuvola rosa arriva per le strade di New York.