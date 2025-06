Le nostre bandiere L’intervento del filosofo ucraino Costantin Sigov

Il 24 febbraio 2022 ha segnato un punto di svolta per Kyiv e per tutti gli ucraini, un giorno che ha risvegliato la nostra identità e il nostro senso di appartenenza. In questo intervento, il filosofo ucraino Costantin Sigov ci guida attraverso le sfide e le speranze del suo Paese, offrendo una riflessione profonda su come l’individuo e la comunità possano trovare forza e resilienza anche nelle avversità più grandi. Un invito a rispondere alla domanda: da dove parli?

Pubblichiamo l'intervento del filosofo ucraino Costantin Sigov alla scuola di formazione della Fondazione Costruiamo il futuro tenuto a Milano lo scorso 6 aprile 2025 Sono nato a Kyiv. Dopo molti anni di insegnamento, soprattutto in Ucraina e a Parigi, ho imparato, all'École des Hautes Études en Sciences Sociales, quanto sia importante rispondere alla domanda: da dove parli? Il 24 febbraio 2022 è stato un momento cruciale per la nostra città, il nostro paese, l'Europa e il mondo intero. L'Ucraina continua a lottare per la propria libertà e per la protezione del proprio cielo. Dopo la caduta del Muro di Berlino, sembrava che tutte le libertà conquistate fossero ormai definitivamente acquisite dagli europei.

