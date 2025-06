Le Mani di Napoli all’Expert Meeting OrGIin 2025 di Ginevra

Le mani di Napoli si preparano a portare il meglio dell’artigianato partenopeo sul palcoscenico internazionale. L’associazione, simbolo di eccellenza e tradizione, partecipa il 12 e 13 giugno all’OrGIin 2025 Expert Meeting di Ginevra, un appuntamento fondamentale per promuovere le Indicazioni Geografiche e valorizzare le produzioni locali di tutto il mondo. Dopo aver...

Tempo di lettura: 2 minuti L'associazione Le Mani di Napoli, che riunisce le eccellenze dell'artigianato e dell'alta sartoria partenopea, partecipa il 12 e 13 giugno all' OrGIin 2025 Expert Meeting di Ginevra. L'evento, promosso dall'associazione internazionale oriGIn, è dedicato alla promozione delle Indicazioni Geografiche (IG) e alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Dalla sartoria napoletana alla scena internazionale. Dopo aver preso parte all'edizione 2024 come uditore, quest'anno Le Mani di Napoli torna a Ginevra in veste di relatore ufficiale, grazie all'invito di oriGIn e con il supporto dell' Istituto Federale Svizzero della Proprietà Intellettuale (IPI).

