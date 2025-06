Le informazioni digitali sul traffico si integrano e si completano | l' accordo Autostrade e Porto

In un'epoca in cui la mobilità intelligente fa la differenza, Autostrade Alto Adriatico e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale hanno firmato un accordo pionieristico. Questa collaborazione mira a integrare i sistemi digitali per monitorare e ottimizzare i flussi di traffico, creando un network più efficiente e sicuro. Un passo fondamentale verso una gestione delle infrastrutture ancora più intelligente e connessa, che promette di rivoluzionare il modo in cui viviamo e lavoriamo sulle nostre strade e porti.

Per la prima volta, Autostrade Alto Adriatico e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale hanno firmato un'intesa per la realizzazione di progetti, a carattere sperimentale, per lo scambio e integrazione dei sistemi digitali delle informazioni sui flussi di traffico da e verso gli.

