Le fairy waves sono le onde naturali e fatate tanto amate dalle celeb

Le fairy waves sono l'incantesimo perfetto per un'estate 2025 da sogno, unendo semplicità e magia in ogni capello. Morbide, luminose e facili da creare, queste onde naturali sono già state amate dalle star di tutto il mondo, come Lisa delle Blackpink, Kendall Jenner e Rosalía. Scopri come portare anche tu questa tendenza fiabesca e trasformare il tuo look in un vero e proprio incanto estivo.

Morbide e luminose, le onde dell’ estate 2025 sono semplici da creare, ma dall’effetto incantevole. Si chiamano fairy waves perché sembrano leggere come l’aria. Ecco le celeb che le hanno già sfoggiate. Ad esempio, Lisa delle Blackpink ha puntato su una piega con onde morbide e frangia sfilata: un look che risulta naturale ma altrettanto d’effetto, mentre Kendall Jenner ha scelto un’acconciatura fiabesca. Rosalía, invece, ha scelto una chioma lunghissima che sfiora le natiche. A seguire, onde morbide per mettere in risalto la frangia a tendina che caratterizza il Butterfly Cut di Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le fairy waves sono le onde naturali (e fatate) tanto amate dalle celeb

