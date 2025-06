Le etichette sulle bevande zuccherate aiutano bambini e genitori a compiere scelte più sane? Lo studio

Le etichette sulle bevande zuccherate rappresentano uno strumento per guidare bambini e genitori verso scelte più sane, ma lo studio australiano rivela che l’efficacia di avvisi visivi come carie e zuccheri è ancora limitata. Nonostante i segnali visivi possano aiutare, è evidente che serve una strategia più incisiva per promuovere corretti stili di vita e ridurre il consumo di zuccheri. Continua a leggere per scoprire le proposte degli esperti.

Una ricerca australiana ha analizzato l'efficacia delle etichette di avvertimento sulle bevande zuccherate, coinvolgendo oltre 1.200 bambini e genitori. Le etichette più impattanti sono risultate quelle con immagini di carie e cucchiaini di zucchero, ma l’effetto sulle scelte è stato limitato. Per gli esperti urge pertanto una strategia più incisiva per orientare i consumi verso opzioni più salutari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Etichette Bevande Zuccherate Bambini

Le etichette sulle bevande zuccherate aiutano bambini e genitori a compiere scelte più sane? Lo studio; Cresce il consumo di bibite zuccherate fra bambini e ragazzi; Bibite gassate, caffeina e bambini: facciamo attenzione!.

Le etichette sulle bevande zuccherate aiutano bambini e genitori a compiere scelte più sane? Lo studio - Una ricerca australiana ha analizzato l’efficacia delle etichette di avvertimento sulle bevande zuccherate, coinvolgendo oltre 1.

Bevande zuccherate: cardiologi e pediatri americani dichiarano guerra - I bambini in media consumano oltre 30 galloni (oltre 113 litri) di bevande zuccherate ogni anno ...

Come ridurre il consumo di bevande zuccherate - sulle bevande gassate zuccherate in ristoranti, negozi e centri per lo svago, la disponibilità di bevande più salutari nei menù per bambini e la promozione ...