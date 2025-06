Le donne e la montagna | un racconto in ogni rifugio

sentieri di montagna. La terza edizione di “Rifugi in rosa” si apre con entusiasmo, coinvolgendo le donne in un racconto di coraggio, passione e dedizione tra le vette italiane. Un viaggio che celebra il contributo femminile, valorizzando storie autentiche e ispiratrici, affinché il loro ruolo diventi sempre più protagonista del paesaggio alpino e della cultura montana. Concludiamo questa avventura con il rispetto e l’ammirazione che meritano.

È partita dal rifugio Premassone, in Val Malga, la terza edizione di “Rifugi in rosa“, progetto che punta i riflettori sul ruolo delle donne in montagna. L’iniziativa non solo valorizza il loro impegno come imprenditrici del turismo, dell’accoglienza e della ristorazione in alta quota, ma promuove anche la salute e il benessere femminile, oltre a riconoscere l’importanza del loro lavoro – fisico e morale – come guide esperte di sentieri e percorsi alpini. Un’occasione, questa, per celebrare le professioniste delle terre alte, sempre più protagoniste di un settore tradizionalmente maschile. L’appuntamento, ospitato al rifugio Premassone, gestito da Gabriella Fioletti di AssoRifugi, ha messo in luce il legame tra donna, montagna e benessere, con un focus su salute e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it