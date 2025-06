Le Cronache Lunari diventano un film di animazione Warner Bros

Le cronache lunari di Marissa Meyer conquistano il grande schermo: Warner Bros. e Locksmith Animation portano in vita i suoi appassionanti romanzi fantasy young adult con un emozionante film di animazione. Un’icona della narrativa moderna si trasforma in immaginario cinematografico, pronto a incantare pubblico di tutte le età . La magia sta per diventare realtà : preparatevi a un’avventura che lascerà il segno.

I romanzi fantasy young adult di Marissa Meyer saranno trasposti in un lungometraggio di animazione realizzato per la Warner Bros. dall'inglese Locksmith Animation. In Italia sono editi da Mondadori. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Le Cronache Lunari diventano un film di animazione Warner Bros.

