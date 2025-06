Le creazioni di Elodie Antoine In Via Cluverio Officina in mostra a Palermo le sculture morbide dell' artista belga

Scopri l’incanto delle creazioni di Elodie Antoine, artista belga che trasforma tessuti morbidi in sculture seducenti e evocative. A Palermo, presso la galleria In Via Cluverio Officina, si apre per la prima volta in Italia una straordinaria mostra dedicata alle sue opere, inserite nella doppia personale «Cette Obscure Clarté». Un’occasione unica per immergersi in un universo artistico che sfida le convenzioni e accende emozioni profonde. Non perdere questa esposizione imperdibile!

La galleria In Via Cluverio Officina apre le porte, per la prima volta in Italia, all'universo creativo di Elodie Antoine, scultrice e artista visiva belga residente a Bruxelles. Le sue sculture morbide si insinueranno tra le opere della doppia personale Cette Obscure Clarté delle artiste. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Le creazioni di Elodie Antoine In Via Cluverio Officina, in mostra a Palermo le sculture morbide dell'artista belga

Si è diplomata nel 2002 presso il laboratorio di scultura dell'ENSAV, a La Cambre.

