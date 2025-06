Le chiavi della città a Vasco | Mia mamma ha detto ’Ma sono proprio sicuri?’

Vasco Rossi, emozionato e umile, riceve le Chiavi della città di Firenze. Con il suo entusiasmo contagioso e un pizzico di nostalgia, il rocker più amato si confronta con i ricordi e la gratitudine verso una comunità che lo ha sempre supportato. La cerimonia, nel suggestivo Salone dei Cinquecento, celebra non solo un riconoscimento ufficiale, ma anche il legame profondo tra l’artista e questa meravigliosa città toscana. Una dedica che resterà impressa nella storia.

"Ho chiamato mia mamma, le ho detto: 'Mi danno le chiavi della città di Firenze'. E lei mi ha detto 'Ma sono proprio sicuri?'. È sempre stata così, si preoccupa degli altri. Magari qualche anno fa avrei detto anche io: 'Attenzione a darmi le chiavi, potrei combinare guai', ma adesso sono diventato più tranquillo". È un emozionato Vasco Rossi a parlare durante la cerimonia per le Chiavi della città di Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, gremito di fan (tutti con lo smartphone in mano per immortalare lui, e il momento) che hanno ingannato l'attesa intonando i suoi successi, da 'Sally' a 'Ogni volta' passando per 'Senza parole'.