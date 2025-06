Le aree di crisi di cui il mondo si è dimenticato

Nel vortice delle notizie globali, alcune aree di crisi rimangono invisibili agli occhi del mondo, dimenticate e spesso ignorate. È proprio in questo contesto che il report annuale del Norwegian Refugee Council (NRC) si distingue, portando alla luce le emergenze sommerse, i drammi nascosti e le ingiustizie silenziose che richiedono attenzione e azione urgente. Scopriamo insieme quali sono queste zone dimenticate e perché è fondamentale non voltarsi dall’altra parte.

Che esistano luoghi del mondo sempre sotto i riflettori e aree di crisi completamente ignorate è noto. Quanto alle seconde, ogni tanto emergono degli sforzi per illuminarle. E' il caso del report stilato dal Norwegian refugee council (Nrc), ong norvegese che si occupa di migrazioni e rifugiati, che ogni anno informa sulle crisi umanitarie più gravi e più dimenticate del pianeta, evidenziandone la scarsa copertura mediatica, le carenze in termini di sostegno economico e di impegno politico a livello internazionale. Il rapporto relativo al 2024, pubblicato la scorsa settimana, colloca al primo posto tra le crisi invisibili il Camerun, definito un vero e proprio caso studio sulla negligenza globale.

