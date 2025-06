L’azione di Israele contro la Freedom Flotilla è illegale | la Madleen doveva poter attraccare

L'azione di Israele contro la Freedom Flotilla 232 è stata ampiamente condannata come illegale, con la nave Madleen che avrebbe dovuto attraccare senza ostacoli. Di fronte al blocco totale degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e alle allarmanti pratiche di assistenza militarizzata, un gruppo di attivisti a bordo ha deciso di...

Di fronte al blocco totale dell’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza da parte di Israele, durato oltre 80 giorni, e all’orwelliana invenzione di una sorta di “assistenza militarizzata”, con gli aiuti forniti da contractor statunitensi sotto controllo israeliano e i catastrofici esiti che abbiamo visto nei giorni scorsi, un gruppo di attiviste e attivisti a bordo della nave “Madleen” della Freedom Flotilla ha cercato di rimediare, da semplici cittadine e cittadini, a ciò che gli Stati non fanno. Com’è andata lo sappiamo: un’azione illegale e violenta da parte delle forze israeliane condita da espressioni di disprezzo (“lo yacht dei selfie”), la cattura dell’equipaggio, le consuete accuse gratuite di antisemitismo, anche un po’ di “rieducazione” consistente nel fargli vedere immagini dei crimini di Hamas del 7 ottobre 2023 (come se le 12 persone a bordo della “Madleen” non ne fossero a conoscenza). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it