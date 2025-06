Lazio non solo Academy | a Rieti anche un'amichevole internazionale precampionato

La Lazio non si ferma: oltre alla sua rinomata academy, inaugura un’entusiasmante partnership con il Rieti FC, segnando l’inizio di una stagione ricca di progetti e collaborazioni internazionali. La presentazione ufficiale, avvenuta in conferenza stampa, ha dato il via a un percorso che unisce passione, formazione e sfide internazionali, consolidando il ruolo della Lazio come punto di riferimento nel calcio giovanile e nella crescita dei talenti.

Lazio, via alla partnership con il FC Rieti per l'Academy. Lotito: "Partiamo dal territorio per creare basi solide" - La Lazio dà il via a una nuova avventura in Sabina, stringendo una partnership strategica con il FC Rieti per la Lamp039Academy Lotito.

Il Rieti sotto l'ala della Lazio. Lotito: «Da qui parte il nostro progetto Academy». Foto. Il 16 agosto amichevole con l'Olympiakos - Rieti e il Fc Rieti 1936 diventano ufficialmente la “casa” della Lazio di Claudio Lotito.

Nasce 'Lazio Academy' a Rieti, Lotito 'calcio diventi sociale' - Obiettivi che il progetto "Lazio Academy", presentato nella Sala Convegni di Palazzo Sanizi a Rieti, vuole raggiungere rafforzando la propria presenza nei capoluoghi del Lazio, offrendo ai giovani ...