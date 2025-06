L’avvocato Magnisi | Il mio amico Vasco a 73 anni ancora proiettato nel futuro

Vasco Rossi, il rocker che incarna l’anima di un'intera generazione, continua a sorprendere a 73 anni, mantenendo vivo il suo spirito rivoluzionario. Guido Magnisi, suo amico e avvocato, sottolinea come la connessione tra l’artista e i suoi fan sia diventata un simbolo di comunione e comunità, capace di unire decine di migliaia di persone sotto un’unica voce. Domani e giovedì, il Dall’Ara si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico di questa straordinaria unione.

Bologna, 10 giugno 2025 – Forse la chiave del fenomeno-Vasco l’aveva capita prima di tutti Pier Vittorio Tondelli. “Negli anni Ottanta – considera Guido Magnisi, amico del rocker ancora prima che suo avvocato storico – diceva che non si può andare a un concerto di Vasco ed essere in meno di cinquantamila. C’è una coralità in questi eventi, una sorta di comunione con il pubblico”. E ancora una volta il doppio live al Dall’Ara di domani e giovedì per il Tour Duemilaventicinque torna a essere un rito collettivo, in uno stadio che “gli fa più paura che altri posti. Perché sa che lì c’è l’impatto con il suo territorio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato Magnisi: “Il mio amico Vasco, a 73 anni ancora proiettato nel futuro”

