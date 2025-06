Lavoro Trenord cerca nuovi macchinisti e altre 2 figure

Se sogni di far parte di un team dinamico e contribuire alla mobilità lombarda, questa è la tua occasione! Trenord è alla ricerca di nuovi macchinisti e altre figure professionali, offrendo l’opportunità di entrare in un’azienda in costante crescita. Invia la tua candidatura entro il 25 giugno e potresti diventare protagonista di oltre 2300 corse giornaliere, garantendo sicurezza e qualità ai passeggeri. Non lasciarti sfuggire questa chance!

Trenord seleziona nuovi macchinisti: da oggi è possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile della condotta delle oltre 2300 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. È possibile partecipare alla selezione fino al 25 giugno, secondo le indicazioni disponibili . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Trenord cerca nuovi macchinisti e apre le porte a candidati motivati e pronti a intraprendere questa stimolante carriera.

