Lavoro 6.720 assunzioni in provincia di Avellino per il trimestre giugno-agosto

Il periodo giugno-agosto 2025 si annuncia come una stagione di grande fermento occupazionale in Campania, con oltre 6.700 nuove assunzioni nella provincia di Avellino e più di 4.100 nel Sannio. Questi numeri testimoniano un trend positivo e dinamico che potrebbe aprire nuove opportunità per tanti. Analizzando i dati rispetto allo scorso anno, emerge chiaramente il potenziale di crescita e di sviluppo che caratterizza questa regione, pronta a valorizzare il proprio capitale umano.

Per il trimestre giugno - agosto 2025 si prevedono 6.720 assunzioni in provincia di Avellino e 4.110 in provincia di Benevento. Se si considera solo il dato relativo al mese di giugno le entrate stimate sono 2.650 in Irpinia e 1.400 nel Sannio. Dal confronto con i dati dello stesso periodo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Lavoro, 6.720 assunzioni in provincia di Avellino per il trimestre giugno-agosto

In questa notizia si parla di: Provincia Giugno Assunzioni Avellino

Le notizie più importanti di oggi 3 giugno 2025 a Latina e in provincia - Oggi, 3 giugno 2025, Latina si trova al centro di eventi che scuotono il territorio. Sul banco degli imputati, Christian Sodano attira l'attenzione, mentre il processo entra nella sua fase conclusiva.

Approfondimenti da altre fonti

Lavoro, 6.720 assunzioni in provincia di Avellino per il trimestre giugno-agosto; Anema e core tour di Serena Brancale ad Avellino il 14 giugno; REFERENDUM, L’AFFLUENZA IN CAMPANIA ALLE 23:00 DI DOMENICA 8 GIUGNO.

Provincia di Avellino: concorsi per 23 diplomati e laureati - La domanda di partecipazione ai concorsi della Provincia di Avellino deve essere presentata entro il 13 dicembre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi ai ...

Avellino, 6000 mila posti di lavoro entro fine anno: ma si cercano camerieri - Numeri importanti per il territorio anche se si considera solo il dato relativo a ottobre.

Lavoro, Excelsior aprile 2025: oltre 3.500 assunzioni previste nelle PMI di Irpinia e Sannio - Le imprese che prevedono assunzioni nelle province di Avellino e ...