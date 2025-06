Lavori urgenti alla condotta idrica | pomeriggio senz' acqua

Attenzione cittadini di Sant'Arpino: oggi pomeriggio, alcune zone saranno senz'acqua a causa di lavori urgenti sulla condotta idrica in via Martiri Atellani. Per garantire un intervento di manutenzione straordinaria e migliorare il servizio, sarà necessario interrompere temporaneamente l'erogazione. Vi invitiamo a pianificare le vostre necessità idriche di conseguenza e a seguire eventuali aggiornamenti. La sospensione della fornitura durerà fino al termine dei lavori, per assicurare un futuro più affidabile.

Rubinetti a secco nel pomeriggio di oggi (10 giugno) in alcune zone di Sant'Arpino. Per consentire urgenti lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica in via Martiri Atellani, si renderà necessario interrompere l'erogazione dell'acqua. La sospensione della fornitura idrica.

