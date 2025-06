Lavori sulla rete ferroviaria Pisa-Livorno | per 7 mattine circolazione dei treni sospesa

Se sei un pendolare o un viaggiatore abituale sulla tratta Pisa-Livorno, attenzione: durante sette mattine di giugno, la circolazione dei treni sarà sospesa tra le 9.50 e le 12.50 nei giorni 10, 12, 13, 17, 18, 19 e 20, mentre Rete Ferroviaria Italiana lavora al rinnovo degli scambi e dei binari per garantire un servizio più efficiente e sicuro in futuro. Pianifica con anticipo i tuoi spostamenti e resta aggiornato sulle novità.

Modifiche alla circolazione dei treni in questo giugno, sulla linea Pisa-Livorno. Nella fascia oraria 9.50-12.50, la linea sarà sospesa nei giorni 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 giugno. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà lavori di completamento del rinnovo degli scambi e dei binari

