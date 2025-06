Lavori sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno | tratte chiuse fino al 3 settembre

Dal 15 giugno, la linea ferroviaria Napoli-Salerno via Cava de’ Tirreni si trasforma: lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana garantiranno un servizio più sicuro e efficiente. Tuttavia, le tratte resteranno chiuse fino al 3 settembre per consentire un intervento fondamentale al fine di migliorare la qualità del viaggio. Restate aggiornati e pianificate in anticipo i vostri spostamenti lungo questa importante direttrice.

Partiranno domenica 15 giugno i lavori di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea storica Napoli-Salerno, via Cava de’ Tirreni. Gli interventi di Rfi riguarderanno: attività propedeutiche di attrezzaggio della linea per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lavori sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno: tratte chiuse fino al 3 settembre

In questa notizia si parla di: Linea Lavori Ferroviaria Salerno

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi - Nei giorni 17 e 18 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza comporteranno cancellazioni di treni tra Modena e Bologna.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovi lavori sulla linea storica Napoli - Salerno: modifiche alla circolazione dei treni; Linea storica Napoli – Salerno: al via i lavori; Linea storica Napoli-Salerno: al via i lavori di potenziamento, modifiche alla circolazione dei treni fino a settembre.

Linea storica Napoli-Salerno: al via i lavori di potenziamento, modifiche alla circolazione dei treni fino a settembre - Partiranno domenica 15 giugno i lavori di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea storica Napoli -

Linea storica Salerno-Nocera chiusa dal 16 giugno: la rabbia dei pendolari - I pendolari criticano il piano varato da Trenitalia per sopperire alla chiusura della linea ferroviaria “storica” tra Salerno e Nocera Inferiore.

Lavori sulla Bari-Napoli, circolazione ferroviaria sospesa tra la Puglia e Roma - cancellati Intercity, Frecce e Regionali: da e verso la capitale si viaggia con bus sostitutivi ...