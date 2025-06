Lavori sotto osservazione | Sarzana cambia volto Ritardi? Per il maltempo

Lavori sotto osservazione a Sarzana: la città sta vivendo un cambio di volto, tra ritardi causati dal maltempo e grandi traguardi come la nuova passeggiata a mare di Marinella. Un risultato che rappresenta un punto di svolta per tutta la comunità. Nonostante le critiche, l’amministrazione di Ponzanelli riceve ora il sostegno di segretari comunali e forze politiche della Val di Magra, mostrando unità e determinazione nel proseguire il percorso. Il tema è proprio l’iter...

"La realizzazione della nuova passeggiata a mare di Marinella, rappresenta un risultato straordinario per tutta la nostra comunità". Dopo le recenti critiche per i ritardi nell’esecuzione dei lavori, l’amministrazione comunale di Sarzana incassa ora il sostegno dei segretari comunali e della Val di Magra delle formazioni politiche a sostegno della giunta Ponzanelli (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati). Il tema è proprio l’iter di un’opera "che la nostra frazione marina non aveva mai avuto – dicono Massimo Cattoni, Stefano Vinchesi, Roberta Pompei e Giacomo Battistini – attesa da tanto tempo e prevista nel programma con cui ci siamo presentati agli elettori due anni fa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori sotto osservazione: "Sarzana cambia volto. Ritardi? Per il maltempo"

