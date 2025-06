Lavori in Comune a Palazzo Rasponi la consegna delle magliette gialle | 745 giovani iscritti

...ricevere il loro simbolo di partecipazione e impegno civico. Con entusiasmo e orgoglio, i 745 giovani iscritti hanno preso parte a questa significativa occasione, rafforzando il senso di comunità e collaborazione. La cerimonia di oggi testimonia l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nelle attività del Comune, creando un futuro più solidale e consapevole. Un passo avanti verso una Ravenna sempre più protagonista!

Questa mattina, a Palazzo Rasponi dalle Teste, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle magliette gialle, nell'ambito dell'iniziativa "Lavori in Comune", promossa dall'assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Anche quest'anno tantissimi giovani si sono presentati per.

