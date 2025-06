Lavori di restauro del Tempio Diruto e della Casa dei Cigni nel Giardino Inglese della Reggia

Nel cuore della Reggia di Caserta, il restauro del Tempio Diruto e della casa dei cigni nel Giardino Inglese rappresenta un prezioso intervento di tutela e valorizzazione. Gli operai lavorano con passione per preservare questi simboli di storia e bellezza, garantendo che le future generazioni possano ammirarli intatti. Nel Giardino Inglese, un luogo speciale, la storia si rinnova attraverso mani esperte, mantenendo vivo il patrimonio culturale italiano.

Lavori alla Reggia di Caserta. Gli operai sono impegnati nel restauro del Tempio Diruto e del ricovero dei cigni nel laghetto del Giardino Inglese. Uno dei luoghi più iconici del Museo del Ministero della Cultura è oggetto delle cure degli esperti. Nel Giardino Inglese vi è un luogo speciale.

