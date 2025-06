Lavori di asfaltatura in viale Amendola | tutte le informazioni per evitare i disagi

Lavori di asfaltatura in viale Amendola a La Spezia: un intervento fondamentale per migliorare le strade della città, ma che potrebbe causare alcuni disagi. Per minimizzare i fastidi e garantire la vostra sicurezza, ecco tutte le informazioni utili sui lavori, le date e le modalità di circolazione. Rimanete aggiornati e scoprite come muoversi senza stress durante questa fase di miglioramento urbanistico.

La Spezia, 10 giugno 2025 – A partire da mercoledì 11 giugno, prenderanno il via i lavori di asfaltatura lungo viale Amendola, nel tratto compreso tra piazza Chiodo e il semaforo all’altezza dell’intersezione con via Rattazzi, esclusivamente nella tratta 'lato monte', in direzione dell’incrocio tra viale Fieschi e viale Garibaldi. Si tratta della prima fase di un intervento programmato, che verrà realizzato in due momenti distinti per limitare i disagi ai cittadini, mirati a migliorare il manto stradale di una delle arterie principali della città. Questa prima parte dei lavori si svolgerà da mercoledì 11 a venerdì 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori di asfaltatura in viale Amendola: tutte le informazioni per evitare i disagi

