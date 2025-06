Lavori alla rete idrica di San Miniato | Cigoli e capoluogo senz' acqua

A San Miniato, Cigoli e il capoluogo si preparano a un'interruzione idrica programmata: Acque ha annunciato lavori di collegamento in via Conti per venerdì 13 giugno, dalle 8.30 alle 12.30. Durante questa fascia oraria, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa, con possibili fenomeni temporanei al ripristino del servizio. Rimanete informati per minimizzare disagi e scoprire come gestire al meglio questa breve interruzione.

Acque comunica che, per lavori di collegamento della rete idrica in via Conti nel comune di San Miniato, venerdì 13 giugno, dalle 8.30 alle 12.30, si renderà necessario sospendere l'erogazione idrica a Cigoli e San Miniato capoluogo.Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni.

