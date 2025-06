Lavoratori precari della cultura | sei anni dopo la prima protesta la mobilitazione riparte da Brescia

Dopo sei anni dalla prima grande protesta, i lavoratori precari della cultura di Brescia tornano in piazza, determinati a rivendicare dignità e diritti. Essenziali per il cuore pulsante del nostro patrimonio culturale, questi professionisti affrontano contratti insoddisfacenti e condizioni lavorative ingiuste. È arrivato il momento di ascoltarli: la battaglia per un futuro più giusto per chi dà vita alla cultura italiana riparte ora, forte e determinata.

Brescia, 10 giugno 2025 – Lavoratori e lavoratrici in appalto, essenziali per tenere aperti i luoghi della cultura, ma precari da anni e con contratti “da fame“. Un quadro che, già nel 2018, aveva portato circa 2mila persone tra i lavoratori della cultura, a mobilitarsi per rendere note le condizioni di lavoro svilenti, e chiedere maggior riconoscimento e tutele a chi fa funzionare uno dei patrimoni più importanti del Paese, ovvero quello culturale. Sei anni dopo la mobilitazione riparte: il 14 giugno all’arena del Parco Castelli di Brescia ci sarà la presentazione della mobilitazione nazionale promossa dall’Associazione Mi Riconosci, che il 9 febbraio ha lanciato un appello ai sindacati per convocare uno sciopero generale del settore culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoratori precari della cultura: sei anni dopo la prima protesta la mobilitazione riparte da Brescia

In questa notizia si parla di: Cultura Anni Lavoratori Precari

Cascina Roccafranca compie 18 anni: festa, cultura e comunità in un lungo weekend speciale - Cascina Roccafranca compie 18 anni e celebra questa tappa con un lungo weekend di festa, cultura e comunità.

Lavoratori precari della cultura: sei anni dopo la prima protesta la mobilitazione riparte da Brescia; A casa 400 precari, sit-in al ministero della Cultura; #Suleteste: il 10 marzo alle ore 14,30 presidio al MIUR.

Lavoratori precari della cultura: sei anni dopo la prima protesta la mobilitazione riparte da Brescia - “Settore caratterizzato da forte povertà salariale, dovuta soprattutto all’esternalizzazione dei servizi pubblici” ...

Precari e sottoretribuiti, la cultura "non paga" - Quindi donne, per lo più giovani (il 63,57% degli intervistati ha tra i 26 e i 39 anni), con un livello ...

Vita da precario della cultura: “Niente vacanze né auto, con 900 euro al mese devo tagliare tutto” - quell’esercito di lavoratori precari che popola i luoghi della cultura nella città più cara d’Italia.